Barù su Jessica Selassié: "Se una mi piace mi faccio avanti"

Gf vip, Barù torna a parlare di Jessica: 'Non sono timido, non mi piaceva, ma non l'ha capito' Oltre a Jessica, Barù ha parlato del motivo per cui ha scelto di entrare nella Casa: il compenso. 'Mi hanno pagato molto ben e e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi ... Il nobile Barù confessa su Jessica Selassié: 'Siamo ancora amici' 'Ma di che mi tocca parlare': Barù racconta di Jessica Selassié Durante l'intervista, Barù ha svelato il motivo per cui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP : 'Per i soldi, mi ... Oltre aha parlato del motivo per cui ha scelto di entrare nella Casa: il compenso. 'Mi hanno pagato molto ben e e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi ...'Ma di che mi tocca parlare':racconta diSelassié Durante l'intervista,ha svelato il motivo per cui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP : 'Per i soldi, mi ...