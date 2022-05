Avatar: la via dell’acqua: il primo trailer dell’atteso sequel di James Cameron (Di lunedì 9 maggio 2022) con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Kate Winslet Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film 20th Century Studios Avatar: la via dell’acqua, primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: la via dell’acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Kate Winslet Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film 20th Century Studios: la viadiretto dadi, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi delfilm,: la viainizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto dae prodotto dae Jon ...

