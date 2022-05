Università di Palermo, dopo un anno il ricercatore che risolse l'enigma matematico ottiene una nuova cattedra (Di domenica 8 maggio 2022) Era stato allontanato dopo che l'ateneo gli aveva riservato gli onori per il suo lavoro. Francesco Tulone ora dice: "Fu un dispetto accademico, ma non smetterò di vigilare sui concorsi in ateneo" Leggi su repubblica (Di domenica 8 maggio 2022) Era stato allontanatoche l'ateneo gli aveva riservato gli onori per il suo lavoro. Francesco Tulone ora dice: "Fu un dispetto accademico, ma non smetterò di vigilare sui concorsi in ateneo"

