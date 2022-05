Stop alle chiamate selvagge sui cellulari (Di domenica 8 maggio 2022) di Achille Perego Un bombardamento di telefonate a tutte le ore, weekend compresi (almeno cinque a settimane per ogni utente), per venderci abbonamenti a Internet, contratti di luce e gas, prodotti ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) di Achille Perego Un bombardamento di telefonate a tutte le ore, weekend compresi (almeno cinque a settimane per ogni utente), per venderci abbonamenti a Internet, contratti di luce e gas, prodotti ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi alle 17.30 saremo a Roma, nei pressi dell’Ambasciata della Russia, in viale Castro Pretorio e a Milano in Piaz… - infoitinterno : Festa di San Nicola, per il corteo storico scatta lo stop alle auto: ecco il percorso, tutti i divieti e le a… - SpinelliIvano : RT @Ardito98731919: Von der Leyen: stop a 3 emittenti russe nella UE spazio solo alle fakenews atlantiste - RobertoBoffi : La #FDA ha annunciato lo stop alle #sigarette al #mentolo anche negli USA: la mia intervista a @mafronte su… - AnSignorini : Esattamente il contrario della narrazione che gira in rete e purtroppo anche su media ufficiali che interpreta l'in… -