Siviglia: occhi su un attaccante inglese (Di domenica 8 maggio 2022) Ben Brereton del Blackburn Rovers è uno dei nomi con cui il Siviglia di Monchi vorrebbe rafforzare il reparto offensivo. Tuttavia, gli... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Ben Brereton del Blackburn Rovers è uno dei nomi con cui ildi Monchi vorrebbe rafforzare il reparto offensivo. Tuttavia, gli...

Advertising

sportli26181512 : Siviglia: occhi su un attaccante inglese: Ben Brereton del Blackburn Rovers è uno dei nomi con cui il Siviglia di M… - FullMoonInTDark : RT @PaulBorgognone: @FullMoonInTDark L'ho visto in canile, nella sua cella insieme ad altri cani. La volontaria lo ha chiamato per farmelo… - PaulBorgognone : @FullMoonInTDark L'ho visto in canile, nella sua cella insieme ad altri cani. La volontaria lo ha chiamato per farm… - Thy_76 : @NicoSchira @CavBiancoNero3 Un dirigente andrebbe giudicato a 360 gradi, ha un passato e un presente attuale. Quant… -