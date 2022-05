Mark Cavendish scavalca Petacchi | è 3° nella classifica dei corridori più vincenti nei Grandi Giri Davanti solo Merckx e Cipollini

(Di domenica 8 maggio 2022) Con la vittoria centrata oggi sul traguardo di Balatonfüred,è salito a quota 53speciale categoria dei successi di tappa nei. Numeri strepitosi quelli del britannico che ha messo in bacheca la vittoria numero 160 in carriera. Il 53° sigillo in una delle trecorse a tappe permette al corridore dell’Isola di Mann dire Alessandroin questa speciale, rimanendo dietroa due mostri sacri come Eddy, primo a quota 63, e Mario, secondo con 57 vittorie. Numeri chea pronunciarli fanno venire i brividi, soprattutto alla luce della carriera diche sembrava ...

Eurosport_IT : CANNONBAAALLLLL!!! ??? Mark Cavendish vince la volata della 3 tappa, 9 anni dopo l'ultima vittoria al #Giro… - RaiNews : Il vincitore della terza tappa Mark #Cavendish ai microfoni di @RaiSport: 'Sono vecchio, ma sono sempre io'. E ring… - frances14372469 : Che volata dominante di Mark #Cavendish ragazzi ?????????? #Giro105 #GiroDItalia #Cannonbal #GiroDItalia2022 - bicitv : #Giro d’Italia: eterno Mark Cavendish vince la volata sul lago Balaton. Van der Poel sempre in rosa - tutticonvocati : Mark #Cavendish vince in volata la terza tappa del #GiroDItalia, quella da Kaposvar a Balatonfured: convocato Pier Augusto #Stagi -

Ha vinto il re. Ha trionfato il fenomeno dell'Isola di Man.ha conquistato la terza tappa del Giro d'Italia, la sua sedicesima nella corsa rosa. Con questo successo il 36enne della Quick Step tocca le 160 vittorie in carriera. La prima da pro' ...Terza tappa del Giro d'Italia e prima occasione per i velocisti nell'ultimo giorno in terra ungherese. Sul traguardo di Balatonfüred èad alzare le braccia al cielo, centrando la 160a vittoria in carriera, la sedicesima al Giro d'Italia. Numeri pazzeschi per il britannico che torna ...Mark Cavendish, 9: nel 2021 era tornato vincente dopo averne passate di tutti i colori. A 36 anni può ancora definirsi uno dei migliori velocisti in circolazione, se non il migliore in assoluto: va ...Mark Cavendish vince la terza tappa del Giro d’Italia 2022, da Kaposvàr a Balatonfured, di 201 chilometri. L’ultima frazione ungherese vede trionfare il corridore britannico della Quick-Step ...