Kiev chiede un tribunale speciale per l' aggressione dell' Ucraina

rulajebreal : Missili su Kiev durante la visita del Segretario generale dell’ONU @antonioguterres È la risposta di Putin a chi c… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev smentisce la storia del pilota eroe che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici. Si tratterebbe di una 'le… - CoronaAjello : RT @zerozeronewsIT: #Ucraina c’è una terza via tra guerrafondai e putiniani? Se Kiev debba opporsi o meno con le armi all’invasione della R… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Silos pieni e navi ferma, appello dell'#Onu che chiede di «riaprire i porti per evitare una carestia mondiale». #Mosca: «G… - momentosera : Silos pieni e navi ferma, appello dell'#Onu che chiede di «riaprire i porti per evitare una carestia mondiale».… -

Il testo dell'appello per l'istituzione del tribunale speciale la bozza di dichiarazione preparata dal gruppo di lavoro sono stati approvati dal Ministro degli Affari Esteri die firmati da ...Subito dopo il sindaco diVitali Klitschko ha espresso tutta la sua preoccupazione, ha ... a non sostare nei parchi, nelle piazze e in altri luoghi pubblici e a non ignorare gli allarmi' e'...(Il Primato Nazionale) Nel frattempo l’Onu chiede lo sblocco del porto di Odessa per consentire l’export grano Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncia nuovi aiuti militari - 150 milioni ...Guerra in Ucraina e crimini di guerra: il ministro degli affari esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba invita il mondo a sostenere l’istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione ...