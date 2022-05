Juve | Locatelli torna ad allenarsi in gruppo in vista dell' Inter

Advertising

Gazzetta_it : Danilo recuperato, Locatelli ci prova: le scelte di Allegri per la #Juve da finale #CoppaItalia - junews24com : Locatelli mette l'Inter nel mirino: indizio social verso la Coppa Italia - FOTO - - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juve-Inter, Allegri può sorridere: un titolarissimo è tornato ad allenarsi in gruppo - - gilnar76 : Ultimissime Juve: importanti novità su Locatelli, presa una decisione su Kean #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Spazio_J : Juve-Inter, Allegri può sorridere: un titolarissimo è tornato ad allenarsi in gruppo - -

E' scattato ufficialmente il countdown verso la finale di Coppa Italia 2021 - 2022. In casa, la preparazione prosegue senza sosta con l'allenamento completata in mattinata. Una seduta studiata interamente in funzione dell' Inter , che i bianconeri affronteranno ......anche un piano di ringiovanimento della rosa che in parte è iniziato con gli arrivi di, ... Lalo ha pagato 5 milioni più 5 di bonus, investimento da mettere alla prova nella stagione 2022/...Manuel Locatelli è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio ... questa la storia pubblicata dal centrocampista della Juventus.La Juventus ritrova Manuel Locatelli dopo il lungo stop. Il centrocampista oggi si è allenato in gruppo, è la novità del giorno in casa bianconera. Contro l’Inter in Coppa Italia ci sarà, ma solo per ...