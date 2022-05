F1 | Andrew Shovlin | “Abbiamo avuto un paio di sessioni difficili | eravamo ottimisti dopo le prove libere”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022), direttore degli ingegneri di Mercedes, ha espresso il proprio parere alla stampa a poche ore dal via del Gran Premio di Miami, quinto atto del Mondiale F1 2022. Il britannico valuta la prestazione della casa di Stoccarda che ha concluso al sesto posto con Lewis Hamilton ed al 12mo con George Russell. Il tecnico della compagine tedesca ha affermato ai microfoni della propria formazione: “undile. Per qualche motivo ci è mancata l’aderenza al posteriore tutto il giorno, la monoposto era molto imprevedibile per i piloti”. Il 48enne inglese ha continuato dicendo: “Avevamo apportato alcune modifiche ...