È troppo anche per Clemente Russo: “Non se ne può più”, intervento obbligatorio (Di domenica 8 maggio 2022) Il naufrago Clemente Russo è finito al centro di una durissima polemica: chiesto l’intervento degli autori dell’Isola dei Famosi Il naufrago Clemente Russo (screenshot sito Isola)I coniugi Russo continuano ad animare questa edizione dell’Isola dei Famosi e sono spesso al centro di scontri con gli altri concorrenti. Tra Laura, Clemente, i fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis sembrerebbe esserci ormai una totale distanza che li spinge spesso a confronti molto accesi. Clemente Russo e Laura Maddaloni sono però finiti anche nel mirino del pubblico a causa di alcuni episodi ormai surreali. Secondo il pubblico, i due coniugi sono eccessivamente tutelati dagli autori del programma. Sono ormai diverse settimane che, nonostante ... Leggi su direttanews (Di domenica 8 maggio 2022) Il naufragoè finito al centro di una durissima polemica: chiesto l’degli autori dell’Isola dei Famosi Il naufrago(screenshot sito Isola)I coniugicontinuano ad animare questa edizione dell’Isola dei Famosi e sono spesso al centro di scontri con gli altri concorrenti. Tra Laura,, i fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis sembrerebbe esserci ormai una totale distanza che li spinge spesso a confronti molto accesi.e Laura Maddaloni sono però finitinel mirino del pubblico a causa di alcuni episodi ormai surreali. Secondo il pubblico, i due coniugi sono eccessivamente tutelati dagli autori del programma. Sono ormai diverse settimane che, nonostante ...

Advertising

ItaliaViva : Per troppo tempo populisti e sovranisti hanno bloccato gli investimenti in campo energetico. Prima il Paese si rend… - Rodica17957578 : RT @kiara86769608: L’esilarante sequenza di Crozza-Orsini: “Hitler? Suonava i bonghi. Renzi è di sinistra! No, questa è una caxxata troppo… - ignahc : Faremo cena al ristorante e tutto, vergogno un po’ per il regalo , ancora è troppo non so ?? poi lei vuole invitare… - Carlo95395766 : @Ci1812 L’insulso oltre che di tutto il resto, non comprende le regole più elementari del mercato domanda/offerta.… - kiara86769608 : L’esilarante sequenza di Crozza-Orsini: “Hitler? Suonava i bonghi. Renzi è di sinistra! No, questa è una caxxata tr… -