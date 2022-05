Doppietta per Michele Pirro, vittoria a Vallelunga: duello italiano (Di domenica 8 maggio 2022) In gara-2 a Vallelunga Michele Pirro ha dimostrato nuovamente di essere il numero 1 da battere nel CIV Superbike, ma questa volta Alessandro Delbianco è rimasto attaccato. Al pilota Nuova M2 Racing è mancato però lo spunto per il sorpasso, concludendo in seconda piazza. A podio nuovamente Niccolò Canepa Ducati VS Aprilia, così è stata la battaglia per la testa della corsa. A spuntarla è stata, alla lunga, Michele Pirro con la Ducati Barni, ma il CIV Superbike a Vallelunga ci ha regalato una gara-2 sicuramente più serrata di quella di ieri. Resta però Michele Pirro l’uomo da battere nella top class del Campionato italiano Velocità, con un passo veramente irraggiungibile per chiunque. Alessandro Delbianco ha dovuto accontentarsi della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) In gara-2 aha dimostrato nuovamente di essere il numero 1 da battere nel CIV Superbike, ma questa volta Alessandro Delbianco è rimasto attaccato. Al pilota Nuova M2 Racing è mancato però lo spunto per il sorpasso, concludendo in seconda piazza. A podio nuovamente Niccolò Canepa Ducati VS Aprilia, così è stata la battaglia per la testa della corsa. A spuntarla è stata, alla lunga,con la Ducati Barni, ma il CIV Superbike aci ha regalato una gara-2 sicuramente più serrata di quella di ieri. Resta peròl’uomo da battere nella top class del CampionatoVelocità, con un passo veramente irraggiungibile per chiunque. Alessandro Delbianco ha dovuto accontentarsi della ...

Advertising

calciocesenafc : ?? Dopo la vittoria del campionato la nostra #Primavera alza anche la #Supercoppa?? 4?-1? all' #Udinese alla… - pisto_gol : Juv-Ven 2:1 Con una doppietta di Bonucci una brutta Juve supera un coraggioso Venezia, che dopo il gol del vantaggi… - prettyferretts : RT @giovaknd: In lacrime per una doppietta all'Empoli sono su saturno - nclpcn : RT @giovaknd: In lacrime per una doppietta all'Empoli sono su saturno - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Primavera: vittoria per 6-0 contro il Bologna, doppietta di Bosilj -