Advertising

laregione : Il presidente messicano a Cuba per rinforzare i rapporti - ClaLombardi : RT @AicecCuba: Il Presidente de la Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, @Michele_Curto esprime la propria vicinanza e c… - FinlayInstituto : RT @AicecCuba: Il Presidente de la Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, @Michele_Curto esprime la propria vicinanza e c… - JGB9328 : RT @AicecCuba: Il Presidente de la Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, @Michele_Curto esprime la propria vicinanza e c… - italiacubaroma : RT @OficPolCubaRoma: Il presidente @AsNazItaliaCuba scrive le sue condoglianze per la morte di Ricardo Alarcón. Un libro di condoglianze è… -

TGCOM

Da qualche tempo Lo'pez Obrador ha accentuato i suoi interventi di sostegno a, rivolti ... di cui non si conosce ancora il contenuto, con il governo cubano, mentre ilMiguel Di'az - ...Da parte sua ilMiguel Díaz - Canel, riferisce l'account Twitter della presidenza cubana, ha visitato alcuni feriti ricoverati negli ospedali cittadini sostenendo: "Coraggio, ne ... Cuba, presidente Messico a L'Avana per rafforzare rapporti Cuba, il presidente del Messico a L'Avana per rafforzare i rapporti Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il presidente messicano Andre's Manuel Lo'pez Obrador e' arrivato ieri sera a L'Avana, ultima tappa di un viaggio in America centrale che lo ha ...