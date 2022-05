Capelli: se li pettini in questo modo li stai rovinando (Di domenica 8 maggio 2022) Ci sono degli errori che commettiamo mentre usiamo spazzola e pettine e ci occupiamo dei nostri Capelli, scopriamo insieme quali sono e come evitarli. I Capelli e gli errori da evitare(pixabay.com) Ecco cosa fare per evitare la rottura del capello e anche le doppie punte. I Capelli sono molto importanti per la nostra bellezza ma anche la salute. Scopriamo insieme quali sono gli errori che comunemente facciamo tutti quando ci occupiamo della cura dei nostri Capelli. Quali sono gli errori da evitare per avere una bella chioma Usare i pettini e le spazzole giuste(pixabay.com) Evitare di pettinare i Capelli quando sono bagnati, accade infatti che tendono a rovinarsi e spezzarsi. Bisogna pettinarli prima di lavarli. Evitare di passare in modo veloce la ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Ci sono degli errori che commettiamo mentre usiamo spazzola e pettine e ci occupiamo dei nostri, scopriamo insieme quali sono e come evitarli. Ie gli errori da evitare(pixabay.com) Ecco cosa fare per evitare la rottura del capello e anche le doppie punte. Isono molto importanti per la nostra bellezza ma anche la salute. Scopriamo insieme quali sono gli errori che comunemente facciamo tutti quando ci occupiamo della cura dei nostri. Quali sono gli errori da evitare per avere una bella chioma Usare ie le spazzole giuste(pixabay.com) Evitare di pettinare iquando sono bagnati, accade infatti che tendono a rovinarsi e spezzarsi. Bisogna pettinarli prima di lavarli. Evitare di passare inveloce la ...

Advertising

annamariamoscar : Come ti pettini i capelli? Forse l’hai sempre fatto nel modo sbagliato, 5 errori per prevenire rottura e dopp… - greenMe_it : Come ti pettini i capelli? Forse l’hai sempre fatto nel modo sbagliato, 5 errori per prevenire rottura e doppie pun… - RomanatoM : RT @albiuno: Avrei da vendere dei pettini senza denti per calvi senza capelli. Oddio, se accettate i non medici che devono curare dei non m… - Boudicag222 : RT @albiuno: Avrei da vendere dei pettini senza denti per calvi senza capelli. Oddio, se accettate i non medici che devono curare dei non m… - leopadanofe : RT @albiuno: Avrei da vendere dei pettini senza denti per calvi senza capelli. Oddio, se accettate i non medici che devono curare dei non m… -