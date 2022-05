5 date per The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood (Radiohead) con Tom Skinner (Di domenica 8 maggio 2022) MILANO – Conto alla rovescia per le date del tour italiano dei The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner dei Sons Of Kemet, che farà tappa nel nostro paese il 14 luglio al Fabrique di Milano, il 15 luglio in Piazza Trento Trieste a Ferrara in collaborazione con Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto Le Stelle, il 17 luglio all’Arena Sferisterio di Macerata, il 18 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e infine il 20 luglio al Teatro Antico di Taormina. Presentata durante il secret show al Glastonbury Festival – Live At Worthy Farm, You Will Never Work in Television Again è il primo brano del trio che ha ottenuto grande plauso dalla critica sia internazionale che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) MILANO – Conto alla rovescia per ledel tour italiano dei The, il nuovocomposto dadeiinsieme a Tomdei Sons Of Kemet, che farà tappa nel nostro paese il 14 luglio al Fabrique di Milano, il 15 luglio in Piazza Trento Trieste a Ferrara in collaborazione con Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto Le Stelle, il 17 luglio all’Arena Sferisterio di Macerata, il 18 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e infine il 20 luglio al Teatro Antico di Taormina. Presentata durante il secret show al Glastonbury Festival – Live At Worthy Farm, You Will Never Work in Television Again è il primo brano del trio che ha ottenuto grande plauso dalla critica sia internazionale che ...

