Volley | Finale Scudetto A1 Femminile 2022 | Monza cede in gara-3 | Conegliano vince 3-0

(Di sabato 7 maggio 2022) La Prosecco Doc Imocobatte 3-0 (25-23, 25-12, 25-22) la Veroin-3 delladei Playoff di Serie A12021/di. Le brianzole di coach Gaspari scendono sul campo del PalaVerde determinate ma le Pantere vincono in rimonta il primo set e prendono in mano la partita, chiudendola in tre set. La squadra di Santarelli dunque si porta in vantaggio 2-1 nella serie e proverà ad aggiudicarsi loin-4 a. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE-4IN TV CALENDARIO SERIE DI ...

Advertising

SkySport : Volley, A1 femminile PLAYOFF - FINALE G1 ? CONEGLIANO-MONZA Sabato alle 20.30 Su Sky Sport Arena ? #SkySport #Volley - Eurosport_IT : Secco 3-0 delle Pantere contro Monza in Gara-3: Conegliano vicina allo scudetto! ???????? #EurosportVOLLEY |… - topvolley1972 : #PlayoffChallenge #CisternaMonza Finale incredibile! Monza si presenta avanti al set point. Maar con due grandi bat… - sportmediaset : Conegliano schianta Monza e si porta sul 2-1 nella serie scudetto #volley #conegliano #monza… - sportface2016 : #Volley, come vedere gara-4 #Monza-#Conegliano della Finale #Scudetto Serie A1 Femminile 2022: data, orario e diret… -

Dopo le prime due partite molto equilibrate, in questa gara - 3 le pantere si dimostrano superiori alle ragazze lombarde (25 - 23, 25 - 12, 25 - 22 i parziali). Le campionesse d'Italia e d'Europa in ...... in diretta dal PalaVerde di Villorba, in programma alle ore 20:45 di sabato 7 maggio , ed è valida per gara - 1 nellascudetto diSerie A1 2021 - 2022 . Sarà quindi il terzo round ...Dopo due match equilibratissimi e spettacolare, gara3 delle finali scudetto di Serie A1 femminile tra Imoco Volley Conegliano e Vero Volley Monza finisce con un netto 3-0 per le padrone di casa (25-23 ...PALLAVOLO - L'Imoco Conegliano domina gara-3 di finale e batte 3-0 la Vero Volley Monza, prenotando lo Scudetto. Martedì 10 maggio 2022 la decisiva gara-4.