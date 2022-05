Torino: Juric 'alte possibilità Bremer via, è giusto così' (Di sabato 7 maggio 2022) "Ci sono alte possibilità che Bremer vada via, ma è anche giusto così": dopo la sconfitta di misura contro il Napoli, il tecnico del Torino Ivan Juric si sbilancia sul futuro del difensore brasiliano, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) "Ci sonochevada via, ma è anche": dopo la sconfitta di misura contro il Napoli, il tecnico delIvansi sbilancia sul futuro del difensore brasiliano, ...

Advertising

sportal_it : Torino-Bremer, l'annuncio di Ivan Juric non lascia spazio a interpretazioni - IlBabs : RT @MarcoLai_23: Chi pressa meglio in Serie A? Per capirlo, ho combinato il PPDA e il BDP%. Il primo misura l'intensità del pressing, il s… - junews24com : Bremer Juve, Juric non si nasconde: «C'è grande possibilità che succeda questo» - - gdstwits : Torino , Juric:”abbiamo lasciato troppo spazio al Napoli - giornaleradiofm : Torino: Juric 'alte possibilità Bremer via, è giusto così' -