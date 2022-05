Sassuolo-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di sabato 7 maggio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 36a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18 al Mapei Stadium. Le due squadre non hanno nulla da chiedere al campionato, sono entrambe senza obiettivi. Potrebbe uscire una partita spettacolare con molti capovolgimenti di fronte. I neroverdi si trovano all’undicesimo posto in Serie A, con 46 punti. La squadra di Alessio Dionisi arriva da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima per 6 a 1 contro il Napoli. Torna titolare sulla fascia sinistra Kyriakopoulos di rientro dalla squalifica. Enrique preferito a Traoré sulla fascia sinistra. Per il resto formazione tipo per gli emiliani, infatti gioca Scamacca supportato da Raspadori e Berardi. I bianconeri si trovano appena dietro alin classifica, con 43 ...

Advertising

sportface2016 : #SerieATIM, le formazioni ufficiali di #SassuoloUdinese - Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali di #Sassuolo-#Udinese: ecco le scelte di #Dionisi e #Cioffi - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #SassuoloUdinese, formazioni ufficiali: la scelta su Traorè! Dal 1' Pereyra e Ferrari ? - SOSFanta : ?? #SassuoloUdinese, formazioni ufficiali: la scelta su Traorè! Dal 1' Pereyra e Ferrari ? - Profilo3Marco : RT @matteo_gardelli: Mi piacerebbe vedere #Verona, #Atalanta e #Sassuolo con la stessa bava alla bocca che avevano #Udinese e #Empoli e non… -

...30 Benevento - SPAL 1 - 2 20:30 Ascoli - Ternana 4 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:30 Sassari - Virtus Bologna 108 - 73 CALCIO - SERIE A 15:00 Torino - Napoli 0 - 1 18:0020:45 ...ASCOLTA Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª giornata ...L’ex portiere atalantino nel primo dei tre anticipi di campionato dice di no a Insigne, ma per il Napoli sempre più terzo ci pensa Fabian Ruiz L’ex atalantino Etrit Berisha dice di no al rigore di Ins ...Formazioni ufficiali Sassuolo-Udinese: le scelte di Cioffi e Dionisi per il match valido per la 36^ giornata di Serie A 2021-2022.