Paura per Massimo Ranieri: brutta caduta dal palco a Napoli. Cosa si sa delle sue condizioni (video) (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri sera per Massimo Ranieri, caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli dove si trovava per una tappa del suo tour “Sogno e son desto”. L’artista è scivolato dalla scaletta che porta alla platea, rimanendo poi a lungo disteso a terra. Soccorso dal 118, allertato dalla direzione del teatro, Ranieri è stato portato all’ospedale Cardarelli dove ora si trova ricoverato. Massimo Ranieri cade dal palco e si rompe una costola I sanitari hanno riscontrato la frattura di una costola. Dunque, «tanto spavento, ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente», ha riferito all’Ansa il suo staff. Ranieri, 71 anni, per il quale i medici hanno riscontrato «un buono stato generale», rimane comunque sotto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri sera per, caduto daldel Teatro Diana didove si trovava per una tappa del suo tour “Sogno e son desto”. L’artista è scivolato dalla scaletta che porta alla platea, rimanendo poi a lungo disteso a terra. Soccorso dal 118, allertato dalla direzione del teatro,è stato portato all’ospedale Cardarelli dove ora si trova ricoverato.cade dale si rompe una costola I sanitari hanno riscontrato la frattura di una costola. Dunque, «tanto spavento, ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente», ha riferito all’Ansa il suo staff., 71 anni, per il quale i medici hanno riscontrato «un buono stato generale», rimane comunque sotto ...

