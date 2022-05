Napoli, disastro Primavera: rimonta della Spal retrocessa e salvezza sfumata (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli Primavera aveva un'occasione importante oggi, quella di salvarsi con una giornata d'anticipo. Impegno abbordabile, in casa... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Ilaveva un'occasione importante oggi, quella di salvarsi con una giornata d'anticipo. Impegno abbordabile, in casa...

Advertising

repubblica : Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici 'Qui è un disastro' [di Antonio di Costanzo] - giovanniannun : Disastro #Napoli #Primavera che è sopra 1-3 (anche grazie a un po’ di fortuna) contro la #Spal già retrocessa. Si f… - marinellafly12 : RT @repubblica: Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici 'Qui è un disastro' [di Antonio di Costanzo] - DespricableMe : RT @repubblica: Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici 'Qui è un disastro' [di Antonio di Costanzo] - Giacometta3 : RT @repubblica: Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici 'Qui è un disastro' [di Antonio di Costanzo] -