Lazio-Sampdoria | Zaccagni | “Fondamentale portare a casa i tre punti”

(Di sabato 7 maggio 2022) “Stasera erai tre, ci siamo riusciti ma adesso pensiamo subito alla prossima partita contro la Juventus”. Lo ha detto l’esterno della, Mattia, dopo la vittoria contro la. “E’ stata una bella partita dal punto di vista difensivo e offensivo, siamo rimasti compatti ed è andata bene. Stiamo finendo il campionato in crescita – ha detto ai microfoni di DAZN – dobbiamo essere contenti: cercheremo ditutti ia disposizione”. Una chiosa finale sulla propria stagione: “Sono contento perchè sono arrivato in una grande squadra. Adesso godiamoci la serata. I tifosi? Sono stati il 12° uomo in campo, fantastici, abbiamo bisogno di loro”, ha concluso ...

Labatte la2 - 0 e allunga a più tre sulla Roma conquistando momentaneamente il quinto posto, aspettando la risposta dei giallorossi. Nel primo tempo sblocca la gara Patric di testa dopo ...Commenta per primo2 - 0 Audero 6 : attento sulle conclusioni da lontano dei biancocelesti. I suoi difensori si perdono la marcatura su Patric davanti l'area piccola e lui non può fare nulla. ...La Lazio fa il suo dovere, conquista i tre punti e si porta momentaneamente al quinto posto in solitaria. Due reti per tempo per i biancocelesti. A portare in vantaggio la squadra di Sarri è stato il ...Rilancio Lazio nell’anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata di campionato. La vittoria per 2-0 sulla Sampdoria regala agli uomini di Sarri il quinto posto solitario in campionato. Dista ...