La Lazio vede il quinto posto: 2-0 alla Samp, quasi fatta per l'Europa (Di sabato 7 maggio 2022) La Lazio porta a casa una vittoria importantissima in ottica europea e batte con un netto 2-0 la Sampdoria nella 36esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti si assicurano il successo segnando un gol per tempo: Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa. Una gara iniziata a ritmi lenti, che si accende a partire dal ventesimo. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra e infiammano il primo tempo. Tra le fila biancocelesti si fa notare Felipe Anderson, per i blucerchiati è invece Thorsby a raccogliere la migliore chance. Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. E' un crescendo fino al 41? quando la Lazio riesce a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Laporta a casa una vittoria importantissima in ottica europea e batte con un netto 2-0 ladoria nella 36esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti si assicurano il successo segnando un gol per tempo: Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa. Una gara iniziata a ritmi lenti, che si accende a partire dal ventesimo. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra e infiammano il primo tempo. Tra le fila biancocelesti si fa notare Felipe Anderson, per i blucerchiati è invece Thorsby a raccogliere la migliore chance. Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. E' un crescendo fino al 41? quando lariesce a ...

Advertising

gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: la Lazio batte la Sampdoria, Sarri vede l’Europa #Finoallafine #Forzajuve… - RobertoRenga : La Samp si vede all’inizio e si rivede alla fine con il palo di Quagliarella; in mezzo molta Lazio e soprattutto il… - manciosessuale1 : @CarbonFrank @madforit_asr @SkySport Solo culo di che dai vai a vede la Lazio e stai zitto - maxpix69 : @JoeVasapollo @AIA_it Ce so 3/4 gialli tra Sabiri e augello ed un rosso dalla punizione invertita sbrigamose a chiu… - laziocrazia : 1' Inizia la partita, Lazio che non vede palla. #SerieATIM #LazioSampdoria -