Incidente sul palco per Massimo Ranieri: la caduta e la corsa in ospedale. Le condizioni (Di sabato 7 maggio 2022) Un brutto Incidente per Massimo Ranieri, che è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Napoli, dove è stato anche ricoverato per accertamenti. In base a quanto condiviso dai giornali locali, Ranieri è caduto dal palco durante un concerto a Napoli. I soccorsi sono immediatamente intervenuti e, secondo le prime valutazioni, hanno deciso di trasportarlo in ospedale. Il motivo della caduta non è ancora stato reso noto, sebbene ci siano molte ipotesi, come la perdita di equilibrio o una disattenzione. Massimo Ranieri, Incidente sul palco a Napoli Stava tenendo uno spettacolo musicale – Sogno o son desto – al Teatro Diana di Napoli. Massimo Ranieri, 71 anni, reduce da ... Leggi su dilei (Di sabato 7 maggio 2022) Un bruttoper, che è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Napoli, dove è stato anche ricoverato per accertamenti. In base a quanto condiviso dai giornali locali,è caduto daldurante un concerto a Napoli. I soccorsi sono immediatamente intervenuti e, secondo le prime valutazioni, hanno deciso di trasportarlo in. Il motivo dellanon è ancora stato reso noto, sebbene ci siano molte ipotesi, come la perdita di equilibrio o una disattenzione.sula Napoli Stava tenendo uno spettacolo musicale – Sogno o son desto – al Teatro Diana di Napoli., 71 anni, reduce da ...

