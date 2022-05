Giro d’Italia 2022, Romain Bardet: “Ero in ritardo alla partenza, sono sorpreso del mio tempo” (Di sabato 7 maggio 2022) La cronometro di Budapest di oggi al Giro d’Italia ha dato qualche prima piccola indicazione sulla condizione degli uomini di classifica presenti al via. Tra i “vincitori” odierni c’è sicuramente Romain Bardet, non certo uno specialista delle prove contro il tempo, che è riuscito a perdere solo 24? da uno spaziale Yates, arrivando al traguardo con un tempo di buonissimo livello. alla fine della tappa, il francese era più sorpreso che soddisfatto del suo tempo, come dichiarato ai microfoni di CyclungPro: “sono contento della prestazione soprattutto perchè pensavo di aver fatto un brutto tempo. sono arrivato in ritardo alla partenza ed ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) La cronometro di Budapest di oggi alha dato qualche prima piccola indicazione sulla condizione degli uomini di classifica presenti al via. Tra i “vincitori” odierni c’è sicuramente, non certo uno specialista delle prove contro il, che è riuscito a perdere solo 24? da uno spaziale Yates, arrivando al traguardo con undi buonissimo livello.fine della tappa, il francese era piùche soddisfatto del suo, come dichiarato ai microfoni di CyclungPro: “contento della prestazione soprattutto perchè pensavo di aver fatto un bruttoarrivato ined ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - Salvato43676072 : RT @Eurosport_IT: Simon Yates vince la cronometro individuale ma Mathieu van der Poel mantiene la maglia rosa! ????????????? Scopri di più: htt… - ParliamoDiNews : Ciclismo: Giro d`Italia, Yates vince la cronometro e Van der Poel resta in rosa #Europeidicalcio #Olimpiadi… -