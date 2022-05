F1, Max Verstappen: “Non riuscivo a sterzare, i freni hanno preso fuoco. Devo recuperare” (Di sabato 7 maggio 2022) Avvio di weekend tutto in salita a Miami per Max Verstappen, frenato da una serie di problemi di affidabilità della sua Red Bull che lo hanno costretto a percorrere solo 15 giri complessivi nelle prime due sessioni di prove libere del quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. L’olandese della Red Bull ha comunque dimostrato di essere molto veloce sull’inedito circuito di Miami, firmando il terzo miglior tempo assoluto in FP1 a meno di due decimi dalla Ferrari di Charles Leclerc nonostante delle lunghe soste ai box causate da problemi di surriscaldamento. Nessun giro completato invece in FP2 in seguito ad un guasto idraulico, dopo aver sostituito il cambio. “Sicuramente non una buona giornata, specialmente su una pista nuova come questa dove vuoi girare tanto e imparare per prendere il ritmo. Purtroppo invece sono riuscito a fare solo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Avvio di weekend tutto in salita a Miami per Max, frenato da una serie di problemi di affidabilità della sua Red Bull che locostretto a percorrere solo 15 giri complessivi nelle prime due sessioni di prove libere del quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. L’olandese della Red Bull ha comunque dimostrato di essere molto veloce sull’inedito circuito di Miami, firmando il terzo miglior tempo assoluto in FP1 a meno di due decimi dalla Ferrari di Charles Leclerc nonostante delle lunghe soste ai box causate da problemi di surriscaldamento. Nessun giro completato invece in FP2 in seguito ad un guasto idraulico, dopo aver sostituito il cambio. “Sicuramente non una buona giornata, specialmente su una pista nuova come questa dove vuoi girare tanto e imparare per prendere il ritmo. Purtroppo invece sono riuscito a fare solo ...

