F1, GP Miami 2022. Charles Leclerc 2° in FP2. Sainz sbatte, Verstappen perde tutta la sessione. Svettano le Mercedes (Di sabato 7 maggio 2022) A Miami si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere, che ha posto fine alla giornata inaugurale dell'eponimo Gran Premio in programma domenica. Piloti e team hanno dunque potuto scoprire la pista con calma, in condizioni di asciutto. Parliamo, almeno, di chi ha avuto la possibilità di girare senza intoppi. Infatti Max Verstappen è rimasto a lungo bloccato ai box, dovendo effettuare la sostituzione del cambio come precauzione dopo la "toccata" avuta con le barriere in FP1. Anche la Ferrari ha però avuto la sua dose di imprevisti. Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente all'ingresso del tratto più tortuoso. Lo spagnolo, che per la cronaca in quel momento comandava la tabella dei tempi, ha perso il posteriore della sua F1-75, schiantandosi contro il muro. Vettura pesantemente ...

