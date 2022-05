Draghi non andrà in Parlamento prima del viaggio negli Usa. E Palazzo Chigi umilia Conte (Di sabato 7 maggio 2022) L’attivismo di Giuseppe Conte contro Mario Draghi un effetto lo produce, sebbene non quello auspicato dal leader M5S. Letti da tutti come un mezzo per trovare una collocazione, magari anche un protagonismo, nel dibattito politico, infatti, gli attacchi dell’avvocato di Vulturara Appula diretti al premier si risolvono in un isolamento marcatissimo, non solo rispetto a tutte le altre forze parlamentari, ma anche all’interno degli stessi pentastellati, dove hanno l’effetto di conferire a Luigi Di Maio una nuova simpatia da parte del presidente del Consiglio. Lo schiaffo di Palazzo Chigi a Conte: «La sua richiesta è del tutto isolata» Ieri Conte è tornato a chiedere un intervento di Draghi in Parlamento, con tanto di voto, prima della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) L’attivismo di Giuseppecontro Marioun effetto lo produce, sebbene non quello auspicato dal leader M5S. Letti da tutti come un mezzo per trovare una collocazione, magari anche un protagonismo, nel dibattito politico, infatti, gli attacchi dell’avvocato di Vulturara Appula diretti al premier si risolvono in un isolamento marcatissimo, non solo rispetto a tutte le altre forze parlamentari, ma anche all’interno degli stessi pentastellati, dove hanno l’effetto di conferire a Luigi Di Maio una nuova simpatia da parte del presidente del Consiglio. Lo schiaffo di: «La sua richiesta è del tutto isolata» Ieriè tornato a chiedere un intervento diin, con tanto di voto,della ...

