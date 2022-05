Chiara Ferragni strepitosa: look ai minimi termini e con Fedez festeggia mezza nuda (Di sabato 7 maggio 2022) Chiara Ferragni festeggia (quasi) nuda l'anniversario di matrimonio. L'imprenditrice digitale è volata con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria a Palermo, nell'amata Sicilia, la terra dove convolò a nozze 3 anni fa. Ebbene per la prima serata, Ferragni ha scelto un look da bollino rosso. Mini reggiseno a triangolo con perline, pantalone trasparente nero con tanga e lato B a vista. Un look che non passa inosservato e che farà brillare gli occhi al marito Fedez sempre più innamorato. Oggi l'ha omaggiata con una dedica d'amore dolcissima. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022)(quasi)l'anniversario di matrimonio. L'imprenditrice digitale è volata con il maritoe i figli Leone e Vittoria a Palermo, nell'amata Sicilia, la terra dove convolò a nozze 3 anni fa. Ebbene per la prima serata,ha scelto unda bollino rosso. Mini reggiseno a triangolo con perline, pantalone trasparente nero con tanga e lato B a vista. Unche non passa inosservato e che farà brillare gli occhi al maritosempre più innamorato. Oggi l'ha omaggiata con una dedica d'amore dolcissima. Visualizza questo post su Instagram ...

