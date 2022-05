Calciomercato Juventus, il colpo che fa infuriare Marotta: “Non potete farlo” (Di sabato 7 maggio 2022) Beppe Marotta è stato un grandissimo nella storia della Juve, ma ormai è il passato e non ha intenzione di fare sconti a nessuno a Torino. L’addio di uno dei dirigenti in assoluto più preparati nel palcoscenico italiano come Beppe Marotta ha sicuramente portato a un grosso calo di rendimento da parte della Juventus, tanto è vero che Madama non ha ancora pienamente respinto il colpo subito, ma tutto ciò che tocca il dirigente dell’Inter molto spesso si trasforma in oro ed è per questo motivo che adesso la dirigenza sta cercando di gettarsi a capofitto su un giocatore in scadenza con i nerazzurri. Beppe Marotta Inter (Ansa Foto)Quando la Juventus era in crisi nera nel 2010, la nuova dirigenza guidata da Andrea Agnelli capì subito che per poter rialzare le sorti della squadra era ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 7 maggio 2022) Beppeè stato un grandissimo nella storia della Juve, ma ormai è il passato e non ha intenzione di fare sconti a nessuno a Torino. L’addio di uno dei dirigenti in assoluto più preparati nel palcoscenico italiano come Beppeha sicuramente portato a un grosso calo di rendimento da parte della, tanto è vero che Madama non ha ancora pienamente respinto ilsubito, ma tutto ciò che tocca il dirigente dell’Inter molto spesso si trasforma in oro ed è per questo motivo che adesso la dirigenza sta cercando di gettarsi a capofitto su un giocatore in scadenza con i nerazzurri. BeppeInter (Ansa Foto)Quando laera in crisi nera nel 2010, la nuova dirigenza guidata da Andrea Agnelli capì subito che per poter rialzare le sorti della squadra era ...

