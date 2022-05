Burqa, Meloni e Lega contro l'imposizione alle donne afghane: "Vent'anni di conquiste cancellate" (Di sabato 7 maggio 2022) Anche in Italia c'è chi si indigna per l'obbligo di indossare il Burqa imposto dai talebani alle donne afghane. Si sono indignati, ad esempio, la leader di FdI Giorgia Meloni e la Lega. Nessuno leader di sinistra, invece, ha ritenuto doveroso esprimere solidarietà alle alle donne del paese dove vige la legge islamica. "Esprimiamo indignazione e preoccupazione per il più recente decreto del leader supremo dei talebani che impone alle donne di indossare il Burqa in pubblico. Un nuovo, inquietante passo verso l'oscurantismo, la negazione dei diritti delle donne e delle libertà fondamentali dei cittadini in Afghanistan. Una notizia che non solo smentisce tutti i falsi ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Anche in Italia c'è chi si indigna per l'obbligo di indossare ilimposto dai talebani. Si sono indignati, ad esempio, la leader di FdI Giorgiae la. Nessuno leader di sinistra, invece, ha ritenuto doveroso esprimere solidarietàdel paese dove vige la legge islamica. "Esprimiamo indignazione e preoccupazione per il più recente decreto del leader supremo dei talebani che imponedi indossare ilin pubblico. Un nuovo, inquietante passo verso l'oscurantismo, la negazione dei diritti dellee delle libertà fondamentali dei cittadini in Afghanistan. Una notizia che non solo smentisce tutti i falsi ...

