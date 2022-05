Zelensky | ad Azovstal un inferno | russi continuano a bombardare

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev sta preparando per oggi un'operazione per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Esplosioni a Odessa, colpito l'aeroporto. Quasi completamente distrutta l'acciaieria Azovstal, esce un pi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Zelensky annuncia che 100 civili hanno già lasciato l'acciaieria Azovstal #ANSA - fratotolo2 : Il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che 500 civili sono stati evacuati dall’acciaieria #Azovstal, da… - biserka30048567 : RT @uaworldit: ? Quasi 500 civili evacuati da Mariupol e Azovstal. - Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky https://t.… -

Nell'acciaieria diè un 'inferno', ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso serale al Paese.ha spiegato che i bombardamenti russi dell'acciaieria 'non si fermano' anche se 'i ...Putin, ieri, in un colloquio con il premier israeliano Bennett, si è scusato per le recenti affermazioni del ministro Sergey Lavrov che in un'intervista a Rete 4 ha detto cheha origini ...Kiev, 6 mag. (askanews) - Nell'acciaieria di Azovstal è un "inferno", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale al Paese. Zelensky ha spiegato che i bombardamenti russi ...Azovstal: se al 9 maggio ancora lì ucraini che sparano e muoiono armi in pugno allora Ucraina avrà la sua Alamo e Putin bombarderà inespugnabile e indistruttibile mito.