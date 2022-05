WhatsApp: come recuperare i file e i messaggi cancellati (Di venerdì 6 maggio 2022) WhatsApp. Alle volte il cellulare invoca un po’ di tregua per il troppo spazio occupato dai nostri media. Alle volte, poi, noi ascoltiamo la preghiera e cancelliamo qualche file per liberare un po’ di spazio e memoria. Ma può succedere anche che cancelliamo involontariamente foto e documenti che invece sono importanti, o che vorremmo mantenere intatti. Dunque, la domanda: quando cancelliamo i file WhatsApp è possibile poi recuperarli? WhatsApp: la messaggistica più usata al mondo Diciamolo sin da subito, senza troppe attese: la risposta è affermativa. L’App di messaggistica simultanea WhatsApp è sempre più impiegata in tutto il mondo per mandare messaggi nell’immediato e online. Questi sono non solo semplici fotografie ma anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022). Alle volte il cellulare invoca un po’ di tregua per il troppo spazio occupato dai nostri media. Alle volte, poi, noi ascoltiamo la preghiera e cancelliamo qualcheper liberare un po’ di spazio e memoria. Ma può succedere anche che cancelliamo involontariamente foto e documenti che invece sono importanti, o che vorremmo mantenere intatti. Dunque, la domanda: quando cancelliamo iè possibile poi recuperarli?: lastica più usata al mondo Diciamolo sin da subito, senza troppe attese: la risposta è affermativa. L’App distica simultaneaè sempre più impiegata in tutto il mondo per mandarenell’immediato e online. Questi sono non solo semplici fotografie ma anche ...

Advertising

CorriereCitta : WhatsApp: come recuperare i file e i messaggi cancellati - CorriereCitta : Novità WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi: come funzionano - simosaloele : Fede ha fissato la sua chat sul mio whatsapp senza dirmelo e io le ho chiesto come si fa a togliere il pin ad una c… - chiedimicomesto : ma scusate???? le reazioni su whatsapp da quando ci sono? come si mettono???? - infoitscienza : Ora su WhatsApp si possono mandare le emoji come reazioni ai messaggi -