Vaccino contro le varianti, entro settembre l’ok di Ema (Di venerdì 6 maggio 2022) . Cavaleri ha parlato del Vaccino nei bambini piccoli e del fine pandemia entro settembre potrebbe essere approvato da Ema il Vaccino contro le varianti del Covid-19. A parlarne è il capo della task force sui vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, che in una conferenza ha detto: “I vaccini al momento più avanti sono quelli a mRna, non è un mistero”, ha poi aggiunto che “la nostra priorità è assicurare l’approvazione quanto prima, in modo da poter cominciare la campagna vaccinale nell’Ue in autunno”. Le novità non finiscono qui perché l’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione avanzata da Moderna per estendere l’uso del suo Vaccino Spikevax ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. “E’ la prima domanda per questa fascia d’età”, ha riferito Cavaleri. “Per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) . Cavaleri ha parlato delnei bambini piccoli e del fine pandemiapotrebbe essere approvato da Ema illedel Covid-19. A parlarne è il capo della task force sui vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, che in una conferenza ha detto: “I vaccini al momento più avanti sono quelli a mRna, non è un mistero”, ha poi aggiunto che “la nostra priorità è assicurare l’approvazione quanto prima, in modo da poter cominciare la campagna vaccinale nell’Ue in autunno”. Le novità non finiscono qui perché l’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione avanzata da Moderna per estendere l’uso del suoSpikevax ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. “E’ la prima domanda per questa fascia d’età”, ha riferito Cavaleri. “Per ...

