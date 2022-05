Uomini e Donne: Catia Franchi parla del rapporto con la sorella Elisabetta (Di venerdì 6 maggio 2022) Catia Franchi, sorella della celebre stilista italiana Elisabetta Franchi, è da diverse settimane uno dei nuovi volti di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. E se all’inizio del suo percorso televisivo della vita della dama del trono over, non si avessero molte informazioni, piano piano si sta aprendo e il pubblico di Canale 5 sta imparando a conoscerla. Vi raccomandiamo... Chi è Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne A Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione, (anche) per gli scontri animati con Biagio Di Maro e Armando Incarnato e ora ha deciso di raccontarsi ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022)della celebre stilista italiana, è da diverse settimane uno dei nuovi volti di, lo storico dating show di Maria De Filippi. E se all’inizio del suo percorso televisivo della vita della dama del trono over, non si avessero molte informazioni, piano piano si sta aprendo e il pubblico di Canale 5 sta imparando a conoscerla. Vi raccomandiamo... Chi è, dama del trono over diè finita al centro dell’attenzione, (anche) per gli scontri animati con Biagio Di Maro e Armando Incarnato e ora ha deciso di raccontarsi ...

