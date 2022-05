Ultime Notizie – Intervista Lavrov | Brindisi | “Scuse Putin a Israele enorme soddisfazione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Una grande. Premesso che soltanto in Italia si è fatta la polemica sull’, su come è stata e come non è stata, mentre ine nel resto del mondo sono andati dritti ai contenuti, da parte nostra c’è. Abbiamo scritto non un capitolo ma un paragrafo della storia di questa guerra e forse della storia dei rapporti internazionali”. Così all’AdnKronos Giuseppe, conduttore di ‘Zona Bianca’ su Rete4, dopo il colloquio telefonico frae il Primo ministro israeliano, Naftali Bennett, nel corso del quale il presidente russo si è scusato per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate da Sergeidurante l’fatta dal giornalista al ministro degli Esteri ...