Sorteggio tabellone Internazionali d'Italia Roma 2022 in tv oggi: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra poche ore andrà in scena il Sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d'Italia 2022. Ben sei tennisti sono in attesa di conoscere il loro percorso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Presenti tutti i big, da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ed il giovane Carlos Alcaraz. A difendere i colori italiani non ci sarà invece Matteo Berrettini, fermato da un infortunio alla mano. Al via comunque Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e le quattro wild card Musetti, Cobolli, Arnaldi e Passaro. SEGUI LA diretta LIVE Il Sorteggio degli Internazionali d'Italia si svolgerà nella giornata odierna (venerdì 6 maggio) alle ore 18:30. La copertura televisiva dovrebbe essere ...

