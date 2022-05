Siracusa, donna morta in ospedale: il suo fegato salverà una vita (Di venerdì 6 maggio 2022) Siracusa - Al rinnovo della sua carta di identità , la donna Siracusana aveva espresso la volontà di donare un giorno i suoi organi. Quando è deceduta nel reparto di Rianimazione dell' ospedale '... Leggi su lagazzettasiracusana (Di venerdì 6 maggio 2022)- Al rinnovo della sua carta di identità , lana aveva espresso la volontà di donare un giorno i suoi organi. Quando è deceduta nel reparto di Rianimazione dell''...

