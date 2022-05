Scherma | Coppa del Mondo 2022 | dieci sciabolatrici azzurre presenti in tabellone ad Hammamet

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il fine settimana dideldiè tutto dedicato alla sciabola. Se gli uomini sono impegnati a Madrid, le donne sono protagonista in Tunisia ad. Sarannoleche prederanno parte alla gara individuale di domani, con le nostre portacolori che cercano un risultato importante dopo qualche uscita sottotono nelle ultime prove. Alle già qualificate Rossella Gregorio e Martina Criscio (ingrazie al ranking mondiale) si sono aggiunte Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Benedetta Baldini, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini e Benedetta Taricco. Delude purtroppo ancora una volta Michela Battiston, che non è riuscita a superare gli assalti preliminari. La friulana dopo una fase a ...

Scatta oggi, venerdì 7 maggio, a Madrid la prima giornata della Coppa del Mondo di sciabola maschile, che vedrà svolgersi nella giornata odierna la fase a gironi e i turni preliminari. Il ct azzurro Nicola Zanotti ha convocato per la prova dodici atleti. Passa agli archivi la prima giornata di assalti in quel di Madrid. Il tabellone preliminare del torneo maschile di Coppa del Mondo sorride agli sciabolatori italiani: sette esponenti del Bel Paese hanno superato i turni preliminari.