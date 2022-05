Roma, furgone contromano si scontra con una moto: grave 36enne (Di venerdì 6 maggio 2022) Ha imboccato la strada, viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in zona Prati-Della Vittoria, contRomano. E, a una curva, ha preso in pieno una moto che invece percorreva la via nel senso corretto. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio, a Roma, a circa 150 metri da via Trionfale. Ferito gravemente centauro Ad avere la peggio in conducente in sella a un motoveicolo Honda. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e diverse pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati. L’ uomo, italiano di 36 anni, è stato trasportato presso ospedale S. Spirito in codice rosso. Il conducente dell’autocarro, un ragazzo di 29 anni, è stato trasportato all’ospedale San Carlo per alcune ferite riportate e per essere sottoposto agli esami alcolemici di rito. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Ha imboccato la strada, viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in zona Prati-Della Vittoria, contno. E, a una curva, ha preso in pieno unache invece percorreva la via nel senso corretto. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio, a, a circa 150 metri da via Trionfale. Feritomente centauro Ad avere la peggio in conducente in sella a unveicolo Honda. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e diverse pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati. L’ uomo, italiano di 36 anni, è stato trasportato presso ospedale S. Spirito in codice rosso. Il conducente dell’autocarro, un ragazzo di 29 anni, è stato trasportato all’ospedale San Carlo per alcune ferite riportate e per essere sottoposto agli esami alcolemici di rito. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti, ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, furgone contromano si scontra con una moto: grave 36enne - linkmotorsepoca : Pinzgauer fuoristrada a trazione integrale del 1976 adatto a competizioni automobilistiche off-road o come furgone… - linkmotorsepoca : Pinzgauer fuoristrada a trazione integrale del 1976 adatto a competizioni automobilistiche off-road o come furgone… - Blackhawk2401 : RT @MarvasiT: Un furgone rosso parcheggiato di traverso blocca da 20 minuti il bus 69 su via Dardanelli verso piazzale Clodio. Ma sono cert… - MarvasiT : Un furgone rosso parcheggiato di traverso blocca da 20 minuti il bus 69 su via Dardanelli verso piazzale Clodio. Ma… -