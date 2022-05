Pep e Carlo V Ancelotti | ragione e sentimenti meglio il cuore

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Meno male che c’è il calcio, questo sport fantastico dove si gioca undici contro undici e di solito vince il Real, per parafrasare. Dove tutti gli anni Mr. Uefa Ceferin fa la guerra a Don Florentino ma alla fine il Madrid è in finale, e invece i suoi cari amici qatarioti del Psg una cippa come sempre. Il calcio che è dei grandi campioni, i Modric e Benzema e i nuovi Rodrygo, e i giovani De Bruyne e Foden che però gli manca ancora quel tanto così, che poi fa la differenza. E il calcio dei grandi allenatori, perché è sempre più il calcio dei grandi allenatori. Oggi in tanti hanno reso omaggio al grande sconfitto, che ieri girava al Bernabeu a distribuire mesta filosofia ai suoi, e a ricevere applausi dal pubblico (specialità madrilista, ma solo se vincono), e tutti a dire che è uno che insegna calcio. Ed è vero, non fosse per quella maledizione, ormai, che l’ha portato sei volte fuori ...