“Non posso dimenticare”. Catia Franchi di UeD è sorella vip: il retroscena su Elisabetta Franchi (Di venerdì 6 maggio 2022) Catia Franchi fa parte da qualche settimana fa parte del parterre delle dame di Uomini e Donne. Ha subito colpito il pubblico per il suo stile schietto e per le sue opinioni sui cavalieri del dating show condotto da Maria De Filippi. La sorella della nota stilista Elisabetta Franchi ha raccontato tanto di sé nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine. A spingerla a prendere parte al dating show di Maria De Filippi è stata una sua amica. In un primo momento era restia anche perché crede che sia il destino a far incontrare le persone. Ma la sua amica ha insistito ed ecco la partecipazione a Uomini e Donne. Catia Franchi di UeD racconta al pubblico qualcosa riguardante la sua vita sentimentale. Si è sposata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)fa parte da qualche settimana fa parte del parterre delle dame di Uomini e Donne. Ha subito colpito il pubblico per il suo stile schietto e per le sue opinioni sui cavalieri del dating show condotto da Maria De Filippi. Ladella nota stilistaha raccontato tanto di sé nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine. A spingerla a prendere parte al dating show di Maria De Filippi è stata una sua amica. In un primo momento era restia anche perché crede che sia il destino a far incontrare le persone. Ma la sua amica ha insistito ed ecco la partecipazione a Uomini e Donne.di UeD racconta al pubblico qualcosa riguardante la sua vita sentimentale. Si è sposata ...

