Mps | Mussari e Vigni assolti in Appello Dopo le pesanti condanne in primo grado

(Di venerdì 6 maggio 2022) Meno male che c'è un giudice a Berlino", ha esclamato Giuseppe. Infatti lui, ex presidente, e l'ex direttore generale del Monte dei Paschi, Antonio, sono statidalla Corte d'di Milanoche inerano stati condannati per le presunte irregolarità nelle operazioni Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Dome689 : RT @TgLa7: #MPS ribaltata sentenza di primo grado nei confronti dell'ex presidente Giuseppe Mussari e dell'ex dg Antonio Vigni, imputati pe… - stefaniaespos19 : @MediasetTgcom24 che schifo povero #Rossi 'lo hanno suicidato' per salvarsi il loro culo fetente ! #mps #mussari… - cesaregagliani : Processo Mps, Appello ribalta sentenza: Mussari e Vigni assolti. Questa sentenza è il fiore all'occhiello della gi… - zazoomblog : Mps: difesa Mussari su assoluzione esiste ancora un giudice riflettere su vicenda (2) - #difesa #Mussari… - MediasetTgcom24 : Caso Mps, la Corte d'Appello Milano ribalta la sentenza: tutti assolti banche e manager | Annullate tutte le condan… -

I giudici ribaltano la sentenza di primo grado nei confronti dell'ex presidente Giuseppee dell'ex dg Antonio ...Le condanne stabilite nel novembre 2019 avevano riguardato l'ex presidente di, Giuseppe, per il quale erano stati previsti sette anni e sei mesi di carcere, l'ex direttore generale ...Meno male che c'è un giudice a Berlino", ha esclamato Giuseppe Mussari. Infatti lui, ex presidente, e l'ex direttore generale del Monte dei Paschi, Antonio Vigni, sono stati assolti dalla Corte d'Appe ...(Adnkronos) - "L'8 novembre 2019 dopo la condanna in primo grado a Milano avevamo dichiarato che anche a Siena eravamo partiti con una condanna travolta poi in appello ed ancor più radicalmente ...