Mercedes - La Classe C All-terrain piace anche alle flotte

(Di venerdì 6 maggio 2022) Serata btob all'Officina Milano della metropoli lombarda per presentare a tantissimi fleet manager, responsabili risorse umane e ufficio acquisti, la nuovaC All-: "l'ultima nata di casastrizza l'occhio a tutti quei driver aziendali a cui piacciono le auto un po' più alte ma che non vogliono rinunciare alre di guida e non vogliono, come tanti, scegliere una suv" spiega il Long term rentals manager & kam (key account manager) Coordinator Thomas Fuso Nerini, a cui fa eco il responsabiledella stella in Italia, Christian Catini: "ormai posso tranquillamente dire che il 50%, se non qualcosa in più, delle nostre auto da flotta sono suv. Ma vi sono ancora coloro a cui piacciono berline e station wagon. Ad esempio, quest'auto è perfetta per le Pmi e gli user chooser, a ...

Advertising

PirovanoPaolo : RT @Motorpad: 2022 MotorPad TV pt 06 parte 2 -->> - Motorpad : 2022 MotorPad TV pt 06 parte 2 -->> - Vlad48458159 : RT @MercedesBenz_IT: Una bellezza eco-friendly che ti lascia senza fiato. Lasciati stupire da Classe E Plug-in hybrid: - RValdemburg : Per chi vuole correre nel deserto ora c'è la Brabus 900 Crawler. Solo 15 esemplari per la Brabus 900 Crawler su ba… - rnaudmeunier : RT @MercedesBenz_IT: Una bellezza eco-friendly che ti lascia senza fiato. Lasciati stupire da Classe E Plug-in hybrid: -

Chi l ha detto che si possono spendere tanti soldi solo per le supercar e hypercar Il mercato del lusso è cambiato molto e il successo dellaG, il suv con uno stile old ma con la tecnologia moderna, non è certo un caso. Rientra nella categoria dei fuoristrada estremi un po' vecchia scuola anche la sua versione "dune buggy" ...Guardare un film o leggere mentre si guida:- Benz sara' in grado di commercializzare da meta' maggio in Germania il sistema "Drive ... laS e la elettrica EQS, per 5.000 e 7.430 euro in ...Sono ormai diversi mesi che Mercedes sta lavorando sulla nuova Mercedes CLE, che avrà l’obiettivo di sostituire sei suoi modelli: le varianti cabrio e coupé di Classe C, Classe S e Classe E. In base ...Guardare un film o leggere mentre si guida: Mercedes-Benz sarà in grado di commercializzare da metà maggio in Germania il sistema Drive Pilot.