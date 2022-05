Meloni a Speranza: “Continui ad essere dannoso e confusionario su mascherine e Green pass” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il carrozzone Speranza resta in piedi con tutto tutto il Cts e tutte le assurdità. Non si capisce niente. Cgil, Cisl e Uil si sono decisi ad assecondare le preoccupazioni del ministro della Salute, imponendo il bavaglio- mascherina ai lavoratori delle aziende, ma lasciando liberi gli impiegati negli uffici statali di regolarsi come credono. Senza contare che negli altri Paesi europei la mascherina l’hanno dimenticata da un pezzo. Il Green pass è in sospeso. Quando verrà eliminato, del tutto, il certificato verde non è dato sapere. Ad oggi la risaposta è: non prima di giugno 2023. Stando almeno alla volontà di Commissione Ue ed eurodeputati. Il Parlamento europeo ha infatti prorogato la validità del Green pass – relativamente ai viaggi all’interno dell’Ue – per un altro anno. L’approvazione del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Il carrozzoneresta in piedi con tutto tutto il Cts e tutte le assurdità. Non si capisce niente. Cgil, Cisl e Uil si sono decisi ad assecondare le preoccupazioni del ministro della Salute, imponendo il bavaglio- mascherina ai lavoratori delle aziende, ma lasciando liberi gli impiegati negli uffici statali di regolarsi come credono. Senza contare che negli altri Paesi europei la mascherina l’hanno dimenticata da un pezzo. Ilè in sospeso. Quando verrà eliminato, del tutto, il certificato verde non è dato sapere. Ad oggi la risaposta è: non prima di giugno 2023. Stando almeno alla volontà di Commissione Ue ed eurodeputati. Il Parlamento europeo ha infatti prorogato la validità del– relativamente ai viaggi all’interno dell’Ue – per un altro anno. L’approvazione del ...

Advertising

medicojunghiano : RT @superpeppeball: Quale partito a oggi possono e devono votare gli elettori che in generale sentono di essere anti Draghi, anti Speranza,… - superpeppeball : RT @superpeppeball: Quale partito a oggi possono e devono votare gli elettori che in generale sentono di essere anti Draghi, anti Speranza,… - VSicilianu : @agorarai @mfrittella Vi propongo un sondaggio autonomo: volete la #Guerra o stare sotto #Putin ? #PapaFrancesco… - alberti68326580 : RT @VenezianiMar: Meloni, bluff o speranza - SimoneDagnini : @La7tv In realtà Meloni, per giocarsi le sue carte di diventare presidente del consiglio, si è completamente conver… -