LIVE – F1 | GP Miami 2022 | prove libere 1 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ladelle1 del Gran Premio di. In tempo reale seguiremo le FP1 sul nuovo circuito nuovo di zecca negli Stati Uniti, dunque tante incognite per tutti i team, a cominciare dalla Ferrari e dalla Red Bull che sembrano le due grandi contendenti per il titolo. Appuntamento alle ore 20.30 italiane di venerdì 6 maggio con la prima sessione di: chi troverà il tempo più veloce? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 20.30) 20.30 – Semaforo verde! Si parte 20.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla prima sessione didel GP diSportFace.