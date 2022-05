Le borse Gucci si potranno pagare coi Bitcoin (Di venerdì 6 maggio 2022) Una boutique del marchio Gucci, oggi di proprietà della multinazionale francese Kering "Mi scusi, vorrei quella borsa in vetrina, ma quanti Bitcoin mi costa?". Succederà a breve nei negozi a marchio ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Una boutique del marchio, oggi di proprietà della multinazionale francese Kering "Mi scusi, vorrei quella borsa in vetrina, ma quantimi costa?". Succederà a breve nei negozi a marchio ...

Le borse Gucci si potranno pagare coi Bitcoin

Si parte a fine maggio da un pugno di punti vendita americani: da Gucci Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas. A partire dalla fine di questo mese, i clienti statunitensi del gigante italiano del lusso Gucci potranno pagare borse e altri prodotti utilizzando le criptovalute, tra cui Bitcoin. La maison accetterà alla cassa anche le criptovalute, esperimento pilota in dieci boutique americane. "Siamo da sempre rivolti al digitale".