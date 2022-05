La Juve più assurda dell’ultimo decennio permette al Genoa di crederci ancora. Allegri, quante riflessioni verso l'Inter... (Di venerdì 6 maggio 2022) La Juve ha fatto ridere per un finale incomprensile, da squadra grottesca. Il Genoa ha fatto piangere di emozione e felicità per una... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Laha fatto ridere per un finale incomprensile, da squadra grottesca. Ilha fatto piangere di emozione e felicità per una...

Dybala col piede sbagliato, poi il ribaltone rossoblù: il film di Genoa - Juve Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, il Genoa supera in rimonta per 2 - 1 la Juve e torna in corsa per la salvezza. In gol Dybala, Gudmundsson e Criscito (su rigore). Guarda le foto più belle del match Juve, Allegri: 'Troppi gol sbagliati. Vlahovic Stia sereno' Allegri su Kean e Miretti " Kean Sta bene fisicamente, da esterno ha più spazio da attaccare, mentre spalle alla porta ha più difficoltà. È cresciuto molto e sono contento di quello che sta facendo. Sky Sport Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, il Genoa supera in rimonta per 2 - 1 lae torna in corsa per la salvezza. In gol Dybala, Gudmundsson e Criscito (su rigore). Guarda le fotobelle del matchAllegri su Kean e Miretti " Kean Sta bene fisicamente, da esterno haspazio da attaccare, mentre spalle alla porta hadifficoltà. È cresciuto molto e sono contento di quello che sta facendo. Qual è la rosa di Serie A che vale di più Classifica valori delle rose