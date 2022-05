La Fiorentina accelera per il riscatto di Torreira | la conferma a giorni

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilda parte dellapernon è in discussione: sconto o meno i viola attendono solo l’ok dell’Arsenal Lucassi è ritagliato un ruolo fondamentale nelladi Italiano. Per questo motivo, secondo quanto riporta La Nazione, i Viola sono pronti a riscattarlo dall’Arsenal. Lasta lavorando ad uno sconto, ma che i Gunners lo concedano o meno, entro metà maggio dovrebbe arrivare il via libera definitivo da parte di Rocco Commisso al suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

