Kiev: «Abbiamo colpito la fregata russa Makarov» Ma sui missili nel Mar Nero non c’è alcuna conferma (Di venerdì 6 maggio 2022) Un missile anti-nave Neptune avrebbe centrato la fregata russa al largo dell’Isola dei Serpenti, dove già era stato affondato l’incrociatore Moskva il 14 aprile. Anche in questo caso, si tratterebbe della nave più importante della flotta del Mar Nero Leggi su corriere (Di venerdì 6 maggio 2022) Un missile anti-nave Neptune avrebbe centrato laal largo dell’Isola dei Serpenti, dove già era stato affondato l’incrociatore Moskva il 14 aprile. Anche in questo caso, si tratterebbe della nave più importante della flotta del Mar

Advertising

amnestyitalia : Il nostro team di ricerca in #Ucraina ha condotto indagini e interviste nell'Oblast di Kiev. Esecuzioni extragiudiz… - MediasetTgcom24 : Il Cremlino: non abbiamo informazioni su navi russe colpite nel Mar Nero #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Nell'oblast di Kiev, in particolare nei territori liberati, abbiamo documentato finora 1.202 corpi senza… - MimmoGigliotti : RT @amnestyitalia: Il nostro team di ricerca in #Ucraina ha condotto indagini e interviste nell'Oblast di Kiev. Esecuzioni extragiudiziali… - angelicapenny : RT @amnestyitalia: Il nostro team di ricerca in #Ucraina ha condotto indagini e interviste nell'Oblast di Kiev. Esecuzioni extragiudiziali… -