Jacobs all' esordio in Kenya promette un crono stellare

AGI - "Mi auguro di correre veloce come mai fatto prima; sarebbe importante iniziare subito con un successo". Dice Marcell Jacobs, italiano, oro olimpico dei 100 metri. "Sono qui soltanto per vincere", risponde Fred Kerley, americano, argento olimpico sempre dei 100 il primo agosto dello scorso anno. Botta e risposta oggi nella conferenza stampa pre-gara alla vigilia di quello che è già ribattezzato l''Olympic rematch', la 'rivincita olimpica'. Da quel giorno magico, storico e indimenticabile per l'atletica leggera italiana - c'era stato anche l'oro ex aequo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto - sono trascorsi 279 giorni. Il nuovo ciclo di sfide ad alta tensione ma soprattutto ad alta velocità tra Marcell Jacobs e Fred Kerley riparte dal cuore dell'Africa, dal Kenya, terra più famosa per le 'gazzelle' del mezzofondo che per i ...

