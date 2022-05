Il Genoa è ancora vivo: Criscito salva Blessin in extremis, 2-1 con la Juve (Di venerdì 6 maggio 2022) Da pochi minuti è terminata la partita tra il Genoa e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Blessin. La prima occasione per la Juventus con Kean, servito da Dybala, che sfiora la traversa da ottima posizione. Dopo lo spavento iniziale, il Genoa è riuscito a prendere campo ma senza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Da pochi minuti è terminata la partita tra ile lantus con il risultato di 2-1 a favore della squadra di. La prima occasione per lantus con Kean, servito da Dybala, che sfiora la traversa da ottima posizione. Dopo lo spavento iniziale, ilè riuscito a prendere campo ma senza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gippu1 : Il ping-pong tra #GenoaJuventus e tutta la serie B è reso ancora più affascinante dal fatto che il presidente del G… - cmercatoweb : ????Il #Genoa c’è, Mimmo #Criscito tira fuori gli attributi e regala una vittoria al 96’ contro la Juve che fa ancora… - Sport_Fair : #GenoaJuventus, successo dei padroni di casa e la fiamma salvezza è ancora viva: ko dei bianconeri - Veg_Markuz : @MarianoCasula Ancora? Il risultato del Genoa non ci riguarda. - Grifoman1 : RT @sportmediaset: Criscito ribalta la Juve nel recupero: Genoa ancora in corsa per la salvezza #seriea #genoa #juve -